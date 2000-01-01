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Бои в Сирии: тысячи мирных жителей спасаются бегством | Фото:21.12 09:45   MIGnews.com

Бои в Сирии: тысячи мирных жителей спасаются бегством

Из-за ожесточенных боев в сирийской провинции Идлиб не менее 18 тысяч человек покинули опасную зону.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление наблюдателей ООН.

Уточняется, что мирные жители направились из Идлиба в направлении турецкой границы.

Напомним, что накануне начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков рассказал, что в ночь с 19 на 20 декабря отряды сирийской правительственной армии отразили атаки террористических групп в Идлибе.

В свою очередь, наблюдатели ООН сообщили, что по населенным пунктам в Идлибе силы Асада и Россия нанесли несколько авиаударов, в результате которых трое мирных жителей погибли.


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