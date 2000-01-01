21.12 09:00 MIGnews.com
Берлин: сверстники душили подростка-еврея
В Берлине трое учеников пытались задушить 14-летнего еврейского подростка.
По данным местной полиции, парень пережил антисемитское нападение, передает The Jerusalem Post.
В частности, нападавшие связали сверстника и душили его до тех пор, пока учитель этого не заметил. Подростков немедленно оттащили от пострадавшего. Серьезных травм он не успел получить.
Антисемитская атака произошла в берлинском районе Темпельхоф-Шенеберг. Полиция начала расследование.
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