21.12 09:00 MIGnews.com

Берлин: сверстники душили подростка-еврея

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В Берлине трое учеников пытались задушить 14-летнего еврейского подростка.По данным местной полиции, парень пережил антисемитское нападение, передает The Jerusalem Post.В частности, нападавшие связали сверстника и душили его до тех пор, пока учитель этого не заметил. Подростков немедленно оттащили от пострадавшего. Серьезных травм он не успел получить.Антисемитская атака произошла в берлинском районе Темпельхоф-Шенеберг. Полиция начала расследование.