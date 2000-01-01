22.12 05:12 MIGnews.com
Протесты в Индии: погибли уже два десятка человек
В ходе столкновений между активистами, вышедшими в Индии на массовые акции протеста против нового закона о гражданстве, и местными силовиками погибли по меньшей мере уже двадцать человек.
Только за последние дни в митингах, проходивших по всей стране, поучаствовали несколько тысяч человек, сообщает Deutsche Welle.
Сотрудниками полиции были задержаны сотни из них, в том числе несовершеннолетние. Смерти были зафиксированы в штатах Бихар и Уттар-Прадеш.
Среди жертв был ребенок. Многие протестующие получили травмы различной степени.
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