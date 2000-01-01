21.12 18:10 MIGnews.com

Протесты из-за транспорта в шаббат: есть задержанные

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В субботу, 21 декабря, в Бней-Браке состоялась очередная акция протеста против бесплатного общественного транспорта в шаббат.По данным The Jerusalem Post, протестующие пытались перекрыть улицу Жаботински, чтобы помешать движению.Полиция уже задержала двоих участников акции за нарушение общественного порядка. Правоохранители продолжают следить за ситуацией.Накануне десятки водителей такси организовали забастовку в аэропорту Бен-Гурион. Водители блокировали въезды и не пропускали машины в аэропорт. Протестующие несли гроб с таксисткой фуражкой и подписью: "Таксистский бизнес умер. Правительство убило его, понизив тарифы на 30%".Напомним, что бесплатный транспорт в выходные впервые запустили 22 ноября. Маршруты проходят через Тель-Авив, Гиватаим, Кирьят-Оно и Рамат ха-Шарон.Из-за большого потока людей, желающих воспользоваться автобусом, было решено увеличить количество рейсов, а также расширить некоторые направления.С момента запуска общественного транспорта каждую неделю в разных населенных пунктах вспыхивают протесты.