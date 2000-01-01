Фото обнаженных израильтянок продолжают сливать в Telegram
В ноябре полиция арестовала 12 мужчин, подозреваемых в краже и распространении интимных фотографий израильтянок, в том числе несовершеннолетних, в секс-группах Telegram.
По данным The Times оf Israel, подозреваемые в возрасте от 17 до 30 лет были задержаны по месту жительства после расследования подразделения по борьбе с киберпреступностью.
Тем не менее, несмотря на то, что интимные снимки были изъяты из доступа, они вместе с сотнями новых продолжили появляться в соответствующих группах.
Полиция предполагает, что это дело рук родственников задержанных. В числе "слитых" материалов – кадры с несовершеннолетними девочками и записи с камер в женских раздевалках. Пока полиция не может разоблачить группировку, которая занимается подобной деятельностью, некоторые жертвы пытаются взять этот вопрос под свой контроль.
"Они (хакеры) украли мои старые фото, которые имеют особое значение для меня, и разместили в секс-группах вместе с моей персональной контактной информацией. Они украли мою личную жизнь. Они украли мое тело и скромность. Это похоже на изнасилование", – рассказала журналистам одна из жертв.
Многие пострадавшие считают, что полиция не предпринимала достаточных усилий для борьбы с кражей и распространением интимных фото. Одна из девушек даже провела собственное расследование, выяснив, что снимки слили люди, связанными с Telegrass – онлайн-магазин по продаже марихуаны. Ей даже удалось связаться со злоумышленниками, от которых посыпались угрозы.
"Они угрожали мне и говорили, что нет смысла подавать жалобу в полицию, потому что правоохранители не собираются ничего делать. В конце концов они согласились удалить мои фотографии из некоторых групп", – рассказала девушка.
В эпоху соцсетей многие считают, что, если женщина делает обнаженные фотографии, она должна, по крайней мере, подумать о том, что с ней может произойти нечто подобное.
"Мне и в голову не приходило, что я окажусь в подобной ситуации - что мои фотографии будут опубликованы без моего ведома или согласия", - призналась еще одна жертва.