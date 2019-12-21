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Тель-Авив: бутылку с коктейлем Молотова бросили в клуб | Фото:21.12 13:26   MIGnews.com

Тель-Авив: в здание клуба швырнули "зажигательную" бутылку

Утром, 21 декабря, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание ночного клуба в Тель-Авиве.

Соответствующее ЧП произошло на улице ха-Хашмонаим, передает 13 канал.

В результате происшествия никто не пострадал, ущерб помещению также не было причинен. По версии полиции, бутылку с "коктейлем Молотова" могли бросить выпившие молодые люди, которых накануне не пустили в заведение.

Правоохранители пытаются выяснить, кем были нарушители. На данный момент изучаются записи с камер видеонаблюдения возле клуба.



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