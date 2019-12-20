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Массовые протесты в Индии: число жертв растет | Фото:21.12 14:21   MIGnews.com

Кровавые протесты в Индии: число жертв растет

На севере Индии в результате столкновений демонстрантов с полицией погибли три человека, а общее количество жертв во время акций протестов увеличилось до 17-ти.

По словам начальника полиции Уттар-Прадеш, с пятницы количество убитых в штате увеличилось до 9 человек, передает The Times оf Israel.

По всей стране в пятницу на улицы вышли сотни тысяч протестующих, не менее четырех тысяч были задержаны. В разных регионах полиция применяла слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

В связи с демонстрациями в Нью-Дели отключили интернет и блокировали работу мессенджеров. "Наши протесты будут продолжаться до тех пор, пока незаконная и неконституционная поправка к закону о гражданстве не будет отменена", – сказал лидер студенческого движения Самуджал Бхаттачарья.

Протесты в Индии вспыхнули 12 декабря из-за вступивших в силу поправок к закону о гражданстве. Они предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш – если те столкнулись с притеснениями на родине.

Демонстранты считают, что эти поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку.


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