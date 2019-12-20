Кровавые протесты в Индии: число жертв растет

В связи с демонстрациями в Нью-Дели отключили интернет и блокировали работу мессенджеров. "Наши протесты будут продолжаться до тех пор, пока незаконная и неконституционная поправка к закону о гражданстве не будет отменена", – сказал лидер студенческого движения Самуджал Бхаттачарья.
Протесты в Индии вспыхнули 12 декабря из-за вступивших в силу поправок к закону о гражданстве. Они предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш – если те столкнулись с притеснениями на родине.
Демонстранты считают, что эти поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку.