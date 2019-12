21.12 07:10 MIGnews.com

Ожесточенные бои в Сирии: авиаудары засняли на видео

The last call before the disaster ... Save millions of civilians from a real Holocaust by regime and Russian bombing upon Idlib countryside. If Idlib falls down, there will be no more revolution.#Idlib_Under_Fire pic.twitter.com/67WmTVXZyP — احمد الأدلبي (@Syriaaaaidlb) December 20, 2019

Air strikes carried out by Russian and regime forces kill at least four people in Syria’s Idlib province pic.twitter.com/HhUJ2Wr5H3 — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 20, 2019

Thousands are fleeing their homes as Russian and Assad regime jets pummel Idlib. TRT World's Yasin Eken reports from Maarat al Numan in Syria pic.twitter.com/62iZRV44K7 — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 20, 2019

See the weapons that the Russians are using in Saraqeb city(Syria,Idlib) pic.twitter.com/8D9MFbzKmZ — Mahmoud (@mahmod331981) December 20, 2019

Intense aerial and ground bombardment on the towns and villages in the southern countryside of #Idlib continues. pic.twitter.com/MobtG6UKVv — Insight (@Insight_Media1) December 20, 2019

Силы Башара Асада отразили две атаки террористов "Хайат Тахрир аш-Шам", "Ансар ат-Таухид" и "Хуррас ад-Дин" в Идлибе.Об этом 20 декабря сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.По его словам, в пятницу ночью 300 боевиков на бронетехнике попытались прорваться в направлении населенного пункта Синджар, однако были остановлены артиллерийским огнем и ударами авиации.Позже столкновения произошли на участке Суккаят-Зарзур в направлении населенного пункта Абу-Дали. По словам Боренкова, в результате погибло 17 сирийских военных, еще 42 человека получили ранения. Потери боевиков составили до 200 человек.Тем временем Анадолу сообщает, что трое мирных жителей погибли в результате авиаударов, нанесенных силами Асада и Россией, в провинции Идлиба. Наблюдатели рассказали, что один гражданский стал жертвой атаки на деревню Дейр-Шарки, еще двое – в Маарат-ан-Нуман.На фоне "тревожной ситуации" в Идлибе помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер заявила в пятницу, что обстановка для гражданских лиц стала еще хуже, чем в начале года."Сегодня вопрос заключается в том, что вы будете делать, чтобы защитить мирных жителей в Идлибе, где предсказуемая гуманитарная катастрофа разворачивается прямо на наших глазах", –сказала она на заседании Совбеза ООН.Из-за бесконечных столкновений в общей сложности свыше 1300 мирных жителей были убиты в зоне деэскалации Идлиба, несмотря на сделку, достигнутую Анкарой и Москвой в сентябре 2018 года.