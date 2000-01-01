В Джибути задержан подозреваемый по делу "Шарли Эбдо"
Французские прокуроры призывают к привлечению к суду 14 человек в связи с нападениями джихадистов в январе 2015 года, включая нападение на редакцию журнала "Шарли Эбдо" в 2015 году, при котором погибли 12 человек.
По словам французского чиновника, в Джибути полиция арестовала 36-летнего Питера Черифа, подозреваемого в смертельной атаке во Франции.
Ожидается, Шериф, также известный под именем Абу Хамза, будет переведен во Францию для допроса по подозрению в том, что он задумал всю операцию по расстрелу редакции парижской сатирической газеты. Он был близким другом двух братьев Чериф и Саида Куаши, которые ворвались в офис газеты 7 января 2015 года и расстреляли из автоматов сотрудников, собравшихся на редакционной конференции.
Братья сбежали, убив на выходе из здания полицейского, и отправились на север. Они погибли в перестрелке через два дня.
Нападение было совершено после того, как газета опубликовала сатирическое изображение пророка Мухаммеда на обложке.