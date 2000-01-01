Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Джибути задержан подозреваемый по делу `Шарли Эбдо` | Фото:21.12 21:28   MIGnews.com

В Джибути задержан подозреваемый по делу "Шарли Эбдо"

Французские прокуроры призывают к привлечению к суду 14 человек в связи с нападениями джихадистов в январе 2015 года, включая нападение на редакцию журнала "Шарли Эбдо" в 2015 году, при котором погибли 12 человек.

Об этом в пятницу, 21 декабря сообщают судебные источники, передает The Times of Israel.

По словам французского чиновника, в Джибути полиция арестовала 36-летнего Питера Черифа, подозреваемого в смертельной атаке во Франции.

Ожидается, Шериф, также известный под именем Абу Хамза, будет переведен во Францию для допроса по подозрению в том, что он задумал всю операцию по расстрелу редакции парижской сатирической газеты. Он был близким другом двух братьев Чериф и Саида Куаши, которые ворвались в офис газеты 7 января 2015 года и расстреляли из автоматов сотрудников, собравшихся на редакционной конференции.

Братья сбежали, убив на выходе из здания полицейского, и отправились на север. Они погибли в перестрелке через два дня.

Нападение было совершено после того, как газета опубликовала сатирическое изображение пророка Мухаммеда на обложке.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:54
В Конго самолет Ан-26 потерпел крушения, 3 человека погибли
20:47
Санкции Еросоюза против России вступили в силу
20:07
Беспорядки в Барселоне: 51 пострадавший, 12 задержанных
19:28
Жуткая авария с грузовиком НАТО в Литве, есть жертвы
18:37
Задержан преступник, устроивший стрельбу в центре Вены
18:21
На границе с Газой убит 16-летний палестинец
18:07
Массовые протесты возобновились в Барселоне
17:47
В Ираке обнаружено еще одно массовое захоронение
17:21
Масштабное ДТП в Негеве: двое погибших
17:07
Неизвестный открыл стрельбу в центре Вены и скрылся
16:47
Аббас уверен, что против него существует большой заговор
16:33
Черноморский флот получил новый патрульный корабль
16:08
Португалия поддержала движение "желтых жилетов"
15:51
Либерман: Джеймс Мэттис осознавал масштабы иранской угрозы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus