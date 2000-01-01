В Конго самолет Ан-26 потерпел крушения, 3 человека погибли
В результате крушения грузового самолета Ан-26 местной авиакомпании в Демократической Республике Конго погибли три человека.
Об этом в пятницу, 21 декабря сообщает AFP, передает Daily Nation.
На борту воздушного судна находилось от шести до 23 человек по данным разных источников.
"В Конго разбился грузовой самолет украинского производства Ан-26 местной авиакомпании, им управлял экипаж в составе трех граждан РФ, получивших образование в российских летных училищах, однако не являющихся сотрудниками ни одной из российских компаний", - сказал собеседник агентства.
"К сожалению, в результате катастрофы экипаж погиб. Предварительной причиной аварии могло стать плохое техническое состояние самолета. Предварительно, он не проходил техобслуживание в должном объеме в установленные сроки", - добавил источник.