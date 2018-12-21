Жуткая авария с грузовиком НАТО в Литве, есть жертвы

По данным издания, трагедия произошла в 10:31 по местному времени на 35-м километре трассы Пикялишкес — Майшягала.
Согласно информации правоохранителей, автомобиль Volvo S60 выехал на встречную полосу, где столкнулся с военным грузовиком MAN, в котором возвращались с учений военнослужащие НАТО.
"В результате погибли две находившиеся в Volvo женщины. Одна из них была беременна, а другая служила в драгунском батальоне им. Великого князя Литовского Бутигейдиса. Также пострадал еще один находившийся в легковом автомобиле человек", - говорится в сообщении.
На данный момент ведется расследование всех обстоятельств этой жуткой аварии.