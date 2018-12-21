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Жуткая авария с грузовиком НАТО в Литве, есть жертвы | Фото:21.12 19:28   MIGnews.com

Жуткая авария с грузовиком НАТО в Литве, есть жертвы

В результате столкновения с грузовиком НАТО в деревне Мелкис Вильнюсского района погибли две молодые девушки.

Об этом в пятницу, 21 декабря сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Департамент полиции, передает Корреспондент.net.

По данным издания, трагедия произошла в 10:31 по местному времени на 35-м километре трассы Пикялишкес — Майшягала.

Согласно информации правоохранителей, автомобиль Volvo S60 выехал на встречную полосу, где столкнулся с военным грузовиком MAN, в котором возвращались с учений военнослужащие НАТО.

"В результате погибли две находившиеся в Volvo женщины. Одна из них была беременна, а другая служила в драгунском батальоне им. Великого князя Литовского Бутигейдиса. Также пострадал еще один находившийся в легковом автомобиле человек", - говорится в сообщении.

На данный момент ведется расследование всех обстоятельств этой жуткой аварии.


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