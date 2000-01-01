Задержан преступник, устроивший стрельбу в центре Вены
Полиция Вены задержала подозреваемого в стрельбе в центре австрийской столицы, передает в пятницу, 21 декабря Kurier со ссылкой на местный телеканал OE24.
Правоохранители отметили, что для розыска злоумышленника были задействованы вертолеты.
Полиция также уверяет, что никакой опасности для жителей в настоящий момент нет, а также исключают террористический мотив преступления.
"Никаких конкретных данных о террористическом акте нет", - заявили стражи порядка.
Правоохранители добавили, что данный инцидент вовсе не теракт, а целью стрелявшего были конкретные личности.
Напомним, ранее в результате стрельбы в историческом центра австрийской столицы Вена один человек был убит и еще один получил серьезные ранения. Трагедия произошла в районе Люгек первого городского района в 13:30 по местному времени. Преступник позже скрылся с места происшествия.