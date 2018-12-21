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Массовые протесты возобновились в Барселоне | Фото:21.12 18:07   MIGnews.com

Массовые протесты возобновились в Барселоне


Массовые антиправительственные протесты вновь вернулись в Барселону, сообщает в пятницу, 21 декабря The Guardian.

По данным местного издания El Pais, нескольких районах Барселоны произошли столкновения между протестующими и полицией, в результате чего были задержаны несколько человек.

Демонстранты, выступающие за независимость Каталонии, бросали в страж порядка различные предметы, после чего они начали разгон мятежников.


Правоохранители заявили, что манифестанты пытались прорваться к дворцу Льотха-де-Мар, где проводится заседание представителей Совета министров Испании.

Кроме того, митингующие заблокировали десятки автомобильных дорог. Сообщается, что сторонники независимости Каталонии протестуют против решения премьера Испании Педро Санчеса провести еженедельную встречу министров в Барселоне.

Между тем, как передает издание Europa Press, по меньшей мере 15 человек являются пострадавшими в ходе проведения протестов.


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