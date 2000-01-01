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Масштабное ДТП в Негеве: двое погибших | Фото:21.12 17:21   MIGnews.com

Масштабное ДТП в Негеве: двое погибших

В пятницу отец и сын погибли, после того, как их автомобиль столкнулся с микроавтобусом на трассе 232 за пределами южного города Сдерот, сообщили власти, спустя несколько дней после того, как солдат ЦАХАЛа был убит на том же участке шоссе, передает The Times of Israel.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что двое мужчин в возрасте около 20 и 40 лет в машине были объявлены мертвыми на месте происшествия, а водитель микроавтобуса был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве с умеренными травмами. Позже медики сказали, что его состояние стабилизировалось.

По словам правоохранителей, один из водителей выехал на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению.


Напомним, ранее в результате аварии погиб старший сержант ЦАХАЛа Ярин Каруби. 20-летний военнослужащий был сбит машиной на трассе №232 у кибуца Мефалсим в Западном Негеве (южнее Сдерота).


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