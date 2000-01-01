21.12 17:07 MIGnews.com
Неизвестный открыл стрельбу в центре Вены и скрылся
Один человек погиб и еще один получил серьезные ранения после того, как в историческом центре столицы Австрии Вены были произведены выстрелы.
Об этом в пятницу, 21 декабря сообщает The Times of Israel
со ссылкой на местные власти.
Трагедия произошла возле популярного ресторана Lugeck.
По данным австрийского телеканала OE24
, полиция перекрыла несколько улиц кварталов и задействовали вертолеты. Злоумышленник скрылся с места преступления.
"Ведется розыск. Другие обстоятельства произошедшего не выяснены", - указали правоохранители.
Поделиться
Все по теме
Комментарии