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Неизвестный открыл стрельбу в центре Вены и скрылся | Фото:21.12 17:07   MIGnews.com

Неизвестный открыл стрельбу в центре Вены и скрылся

Один человек погиб и еще один получил серьезные ранения после того, как в историческом центре столицы Австрии Вены были произведены выстрелы.

Об этом в пятницу, 21 декабря сообщает The Times of Israel со ссылкой на местные власти.

Трагедия произошла возле популярного ресторана Lugeck.


По данным австрийского телеканала OE24, полиция перекрыла несколько улиц кварталов и задействовали вертолеты. Злоумышленник скрылся с места преступления.

"Ведется розыск. Другие обстоятельства произошедшего не выяснены", - указали правоохранители.


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