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В Ираке обнаружено еще одно массовое захоронение | Фото:21.12 17:47   MIGnews.com

В Ираке обнаружено еще одно массовое захоронение

Иракские власти заявили, что обнаружили новую братскую могилу с останками десятков людей в районе северной провинции Киркук, когда-то находившемся в руках террористической группировки "Исламское государство".

Об этом в пятницу, 21 декабря сообщает AFP, передает The Times of Israel.

Силы безопасности обнаружили десятки массовых захоронений с момента освобождения северного и западного Ирака от боевиков ИГ в 2017 году.

В ноябре ООН заявила, что в Ираке обнаружено более 200 массовых захоронений, в которых находилось до 12 000 жертв, что может служить жизненно важным доказательством военных преступлений джихадистов.

Последнее жуткое открытие было сделано в районе Хавия провинции Киркук.

Останки нашли в глубоком колодце в районе Аль-Аббасси в Хавидже.

Джихадисты были привлечены к ответственности за многочисленные злодеяния во время их правления террора, включая массовые казни и обезглавливание.


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