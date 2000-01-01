21.12 17:47 MIGnews.com
В Ираке обнаружено еще одно массовое захоронение
Иракские власти заявили, что обнаружили новую братскую могилу с останками десятков людей в районе северной провинции Киркук, когда-то находившемся в руках террористической группировки "Исламское государство".
Об этом в пятницу, 21 декабря сообщает AFP, передает
The Times of Israel
.
Силы безопасности обнаружили десятки массовых захоронений с момента освобождения северного и западного Ирака от боевиков ИГ в 2017 году.
В ноябре ООН заявила, что в Ираке обнаружено более 200 массовых захоронений, в которых находилось до 12 000 жертв, что может служить жизненно важным доказательством военных преступлений джихадистов.
Последнее жуткое открытие было сделано в районе Хавия провинции Киркук.
Останки нашли в глубоком колодце в районе Аль-Аббасси в Хавидже.
Джихадисты были привлечены к ответственности за многочисленные злодеяния во время их правления террора, включая массовые казни и обезглавливание.
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