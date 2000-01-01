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Черноморский флот получил новый патрульный корабль | Фото: AFP21.12 16:33   MIGnews.com

Черноморский флот получил новый патрульный корабль


В Севастополе состоялась торжественная церемония приема в состав флота нового патрульного корабля "Василий Быков".

Об этом в пятницу, 21 декабря сообщил заместитель командующего ЧМ Сергей Липилин, передает ТАСС.

Новый патрульный корабль присоединился к группировке, которая базируется в районе Крымского полуострова.

Отмечается, что это первый российский корабль, который построен с применением модульной концепции.

"Василий Быков" оснащен артиллерийской установкой, зенитным комплексом и пулеметом. Он предназначен для охраны территориальных вод и особой экономической зоны, борьбы с пиратством, проведения спасательных операций.

"Оснащен современным навигационным, артиллерийским, радиотехническим, другим специальным оружием, которое предназначено для решения задач во всей акватории Черного, Азовского, Средиземного моря, а если надо - то и дальше", - подчеркнул контр-адмирал.


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