Черноморский флот получил новый патрульный корабль
В Севастополе состоялась торжественная церемония приема в состав флота нового патрульного корабля "Василий Быков".
Об этом в пятницу, 21 декабря сообщил заместитель командующего ЧМ Сергей Липилин, передает ТАСС.
Новый патрульный корабль присоединился к группировке, которая базируется в районе Крымского полуострова.
Отмечается, что это первый российский корабль, который построен с применением модульной концепции.
"Василий Быков" оснащен артиллерийской установкой, зенитным комплексом и пулеметом. Он предназначен для охраны территориальных вод и особой экономической зоны, борьбы с пиратством, проведения спасательных операций.
"Оснащен современным навигационным, артиллерийским, радиотехническим, другим специальным оружием, которое предназначено для решения задач во всей акватории Черного, Азовского, Средиземного моря, а если надо - то и дальше", - подчеркнул контр-адмирал.