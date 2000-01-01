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Взрыв метана на шахте в Чехии унес жизни 13 человек | Фото:21.12 15:38   MIGnews.com

Взрыв метана на шахте в Чехии унес жизни 13 человек


В результате взрыва метана на угольной шахте ČSM близ города Карвина на северо-востоке Чехии погибли 13 человек, десять получили ранения и восемь пропали без вести.

По данным издания, шахта принадлежит компании OKD.

Об этом в пятницу, 21 декабря сообщает TIME.

В настоящее время на месте ведутся работы по пожаротушению, которые, осложнены высокой температурой внутри шахты – до 200°C.

Отмечается, что в шахте были установлены датчики, которые должны выявлять и предупреждать об опасной концентрации метана в воздухе.


Польский премьер Матеуш Моравецкий, приехавший на место происшествия, назвал случившееся трагедией. Политик также выразил соболезнования родственникам погибших. На шахту ČSM в пятницу приехал и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который предложил семьям погибших помощь.

Соболезнования выразил также президент Чехии Милош Земан.


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