Взрыв метана на шахте в Чехии унес жизни 13 человек

В настоящее время на месте ведутся работы по пожаротушению, которые, осложнены высокой температурой внутри шахты – до 200°C.
Отмечается, что в шахте были установлены датчики, которые должны выявлять и предупреждать об опасной концентрации метана в воздухе.
Důlní neštěstí na Karvinsku má už 5 obětí, osm lidí se stále pohřešuje, potvrdil to mluvčí OKD. Zraněných je asi deset, jsou v nemocniční péči. Důlní neštěstí v Dole ČSM postihlo hlavně polské horníky. Pro OKD je zajišťuje zprostředkovatelská firma. pic.twitter.com/7yKHDaQsra
Польский премьер Матеуш Моравецкий, приехавший на место происшествия, назвал случившееся трагедией. Политик также выразил соболезнования родственникам погибших. На шахту ČSM в пятницу приехал и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который предложил семьям погибших помощь.
Соболезнования выразил также президент Чехии Милош Земан.