21.12 13:06 MIGnews.com

Видео: ЦАХАЛ взрывает тоннели Хизбаллы

תיעוד: לוחמי צה"ל מזהירים את הכפר הלבנוני - ומפוצצים מנהרה • @OrHeller עם הפרטים >> https://t.co/EkNW6sOPbe



(צילום: דובר צה"ל) pic.twitter.com/HcnW23664Q — חדשות עשר (@news10) December 21, 2018

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ЦАХАЛ сообщил о переходе к стадии уничтожения террористических туннелей “Хизбаллы” на границе с Ливаном.В рамках операции “Северный Щит” минувшей ночью был взорван туннель, выкопанный из шиитской деревни рамия в Южном Ливане на израильскую территорию.Пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление, в котором говорится, что ответственность за строительство террористических тоннелей лежит на правительстве Ливана.