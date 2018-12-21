21.12 13:06 MIGnews.com
Видео: ЦАХАЛ взрывает тоннели Хизбаллы
ЦАХАЛ сообщил о переходе к стадии уничтожения террористических туннелей “Хизбаллы” на границе с Ливаном.
В рамках операции “Северный Щит” минувшей ночью был взорван туннель, выкопанный из шиитской деревни рамия в Южном Ливане на израильскую территорию.
Пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление, в котором говорится, что ответственность за строительство террористических тоннелей лежит на правительстве Ливана.
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