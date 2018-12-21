Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Видео: ЦАХАЛ взрывает тоннели Хизбаллы 21.12 13:06   MIGnews.com

Видео: ЦАХАЛ взрывает тоннели Хизбаллы

ЦАХАЛ сообщил о переходе к стадии уничтожения террористических туннелей “Хизбаллы” на границе с Ливаном.

В рамках операции “Северный Щит” минувшей ночью был взорван туннель, выкопанный из шиитской деревни рамия в Южном Ливане на израильскую территорию.

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление, в котором говорится, что ответственность за строительство террористических тоннелей лежит на правительстве Ливана.





Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:10
В Гиватаима образовался 15-метровый провал
13:49
Двое человек погибли в смертельном ДТП на 232-й трассе
13:12
Украина и Израиль подпишут соглашение о ЗСТ
12:59
ЦАХАЛ взорвал тоннель Хизбаллы
12:38
Гатвик снова работает после паники с беспилотниками
12:17
Аккаунт BDS заблокировали из-за террористических связей
11:56
Иорданца обвинили в терроризме и покушении на убийство
11:12
Майкл Орен об отставке Мэттиса: Израиль сам за себя постоит
10:27
Новые вопросительные знаки в деле Романа Задорова
10:23
Легенды футбола Роналду и Роналдиньо приедут в Израиль
10:14
ЦАХАЛ измеряет еще два дома для сноса
09:57
Израильские метеорологи остались без радара
09:36
IDE Technology построит опреснительный завод в Тайване
09:16
Бней-Брак предоставит резервистам ЦАХАЛ налоговые скидки
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus