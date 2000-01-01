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Гатвик снова работает после паники с беспилотниками 21.12 12:38   MIGnews.com

Гатвик снова работает после паники с беспилотниками

Полеты возобновились в лондонском аэропорту Гатвик в пятницу утром после того, как беспилотники вызвали остановку аэропорта более чем на 24 часа, в результате чего десятки тысяч пассажиров оказались в затруднительном.

В заявлении аэропорта говорится, что «взлетно-посадочная полоса Гатвика в настоящее время доступна, и для вылета и прибытия».
Напомним, что переполох начался после того, как над летным полем были замечены два дрона.

Аэропорт принес извинения, но заявил, что безопасность превыше всего. Директор аэропорта Гатвик Крис Вудруф раскритиковал тех, кто стоит за этим «безответственным поступком».


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