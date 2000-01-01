21.12 21:55 MIGnews.com

Берлин: подозреваемый террорист покинул Тунис 7 лет назад

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Тунисец, подозреваемый в теракте на рождественском рынке в Берлине, покинул Тунис 7 лет назад в качестве нелегального иммигранта и провел некоторое время в тюрьме в Италии, как сообщили его отец и силы безопасности тунисскому радио Mosaique в среду, 21 декабря.Также Германия предложила вознаграждение в размере 100000 евро ($ 104260) за информацию, которая приведет к аресту гражданина Туниса, подозреваемого в причастности к теракту в Берлине, 24-летнего Аниса Амри, который может быть вооружен и опасен.Управление Федеральной прокуратуры сообщило в своем заявлении, что поиск Амри находится в розыске, при поддержке со стороны полицейских во всех 16 федеральных землях Германии.Подозреваемый Анис Амри отбыл 4 года в тюрьме в Италии по обвинению в поджоге школы. Отец Амри сообщил радиостанции, что его сын уехал в Германию год назад.