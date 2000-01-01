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Столкновения на северо-западе Конго: 18 погибших | Фото: Thinkstock21.12 21:22   MIGnews.com

Столкновения на северо-западе Конго: 18 погибших

Число жертв среди демонстрантов, требующих отставки президента Демократической Республики Конго Жозефа Кабилы, выросло до 19 человек, еще 45 получили ранения. Об этом заявил глава миссии ООН по правам человека Хосе Мария Араназ, пишет ТАСС.

"Мы очень озабочены излишним насилием, проявленным полицией и силами безопасности", - сообщил Хосе Мария Араназ.

Ранее власти ДР Конго сообщали о 9 погибших в столице Киншасе. Манифестации со стрельбой в воздух начались 20 декабря, когда истек последний президентский срок Кабилы. Намеченные на этот месяц президентские выборы были перенесены на середину 2017 года.
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