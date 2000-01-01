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Немецкие силовики знали о террористе до теракта в Берлине | Фото: Thinkstock21.12 20:17   MIGnews.com

Немецкие силовики знали о террористе до теракта в Берлине

Тунисец, подозреваемый в причастности к атаке в Берлине, контактировал с боевиками-исламистами в Северном Рейне-Вестфалия, и был известен немецким силовом структурам, как заявил министр внутренних дел государства в среду, 21 декабря.

"Органы безопасности обменивались своими выводами и информацией об этом человеке с Совместным антитеррористическим центром в ноябре 2016 года", - сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел земли.

По его словам, подозреваемый подал заявление о предоставлении убежища в Германии, и его заявление было отклонено в июле. Попытки депортировать человека в Тунис не удались, поскольку он не имел документов, удостоверяющих личность, и тунисские власти оспаривают, был ли он их гражданином.
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