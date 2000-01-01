21.12 19:35 MIGnews.com

Моше Кацав вышел из тюрьмы

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Бывший президент Израиля Моше Кацав, осужденный за изнасилование, был освобожден из тюрьмы в среду, 21 декабря, во второй половине.Кацав, который отбыл 5 лет и 15 дней из его 7 срока наказания за изнасилование и непристойные действия, вышел из тюрьмы с его женой, Гилой, и брат Лиором.Он обнял членов своей семьи и других близких соратников за пределами тюремных ворот, а затем пробрался через толпу журналистов, которые ждали его у автомобиля, который отвез освобожденного из тюрьмы Кацава домой в Кирьят-Малахи."Это очень эмоциональный день", - сказала Гила, жена Кацава, перед входом в тюрьму, чтобы сопровождать своего мужа домой.После прибытия домой, Кацава приветствовали аплодисментами и цветами семья и друзья, в том числе его пожилая мать."Это чудо Хануки! Это день великой радости!", - сказал один из людей, которые пришли приветствовать опального экс-президента.Управление государственного прокурора сообщило, что после консультаций с соответствующими должностными лицами, государственный прокурор решил, что не было никаких оснований отказать Кацаву в условно-досрочном освобождении.Заключенный реабилитационный орган подготовил подробный план реабилитации для Кацава после его освобождения, который включает в себя посещение ежедневных уроков Торы в Кирьят-Малахи; еженедельные встречи религиозной группы и еженедельные встречи с психосоциальным терапевтом.Кроме того, Кацав должен будет воздерживаться от оскорбления своих жертв. Ему не будет позволено давать интервью СМИ. Бывшему президенту также будет запрещено работать на любой должности, в где в его подчинении будут женщины.Решение об условно-досрочном освобождении Кацава вызвало гнев и недоверие со стороны организаций по защите прав женщин, а также жертв сексуального насилия.