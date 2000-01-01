21.12 17:56 MIGnews.com

Раввинат: Запретить рождественские елки в отелях Иерусалима

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В то время как католическое Рождество приближается с каждым днем, новая директива от раввината Иерусалима связала руки владельцам отелей, запретив ставить елки в отелях. В директиве раввинат влечет за собой право отменить кошерную сертификацию отелей, которые предпочтут украсить свои помещения рождественской елкой.В письме, направленном в гостиницы столицы, раввинат писал: "В преддверии конца календарного года, мы хотели бы резюмировать, что размещение елки в гостиницах запрещено Галахой, и поэтому ели не могут быть размещены в отеле. Кроме того, было бы лучше не устраивать вечеринки, чтобы отпраздновать конец календарного года".Несмотря на то, что раввинат Иерусалима принял директиву 7 ноября, письмо дошло до гостиниц по факсу на этой неделе.В ответ на письмо, генеральный директор компании Israel Hotels Association Ноаз Бар Нир отметил, что в 2014 году Главный раввинат изменил свои процедуры кашрута в отношении гостиниц для удаления требований, которые не имеют прямого отношения к кошерной сертификации пищевых продуктов.Министерство туризма выступило с заявлением о том, "решение устанавливать елки в гостиницах, в которых размещаются христианские туристы, которые приезжают в Израиль на Рождество и Новый год, подлежит каждой гостинице. Даже в нехристианских странах, в том числе странах Персидского залива, принято ставить елки в гостиницах, в которых размещены христианские гости. Мы приветствуем тысячи паломников, которые приедут в Израиль".