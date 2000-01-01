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flickr 21.12 17:37   MIGnews.com

СМИ: Эвакуация из Алеппо завершится через нескольких часов

Военная служба новостей в ведении ливанской террористической группировки "Хизбалла", союзник сирийского правительства, заявила в среду, 21 декабря, что препятствия, мешающие эвакуации людей из повстанческого анклава в Алеппо и двух сел, осажденных мятежниками, были преодолены.

В сообщении службы новостей также говорится, что эвакуация будет завершена в течение нескольких часов.

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию с предложением развернуть в Алеппо миссию наблюдателей ООН и ее партнеров, контролирующих эвакуацию мирных жителей из восточной части города.

Отметим, что всего за два дня израильтяне собрали более 100 тысяч долларов на благотворительную кампанию помощи мирным жителям сирийского города Алеппо, которые оказались, словно между молотом и наковальней, зажаты в боях войск Башара Асада с последними силами мятежников.
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