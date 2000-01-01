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YouTube | Фото: Thinkstock21.12 16:53   MIGnews.com

Берлинского террориста ищут в оцепленном ТЦ в Дюссельдорфе

Террориста, раздавившего на грузовике посетителей рождественской ярмарки в Берлине, ищут в одном из торговых центров Дюссельдорфа. Здание оцеплено полицейскими. После того как СМИ опубликовали фотографию подозреваемого, один из местных жителей сообщил, что предположительно видел мужчину в этом ТЦ, передает РИА Новости.

Трагедия в Берлине произошла вечером 19 декабря. Гражданин Туниса, который проживал в Германии как беженец, убил водителя фуры, после чего направил грузовик в толпу. На месте погибли 12 человек, 48 пострадавших находятся в больницах.

Власти Германии квалифицировали произошедшее как теракт. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".
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