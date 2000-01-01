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Подозрение на теракт в Пекине: 4 погибших | Фото: Thinkstock21.12 16:02   MIGnews.com

Автомобильный теракт в Пекине: 4 погибших

По меньшей мере, 4 человека были убиты, а десятки других получили ранения в среду, 21 декабря, когда минивэн протаранил фермерский рынок в Пекине, как сообщает The Sun.

Власти задержали водителя фургона, как сообщает муниципальное бюро общественной безопасности Пекина, хотя на данный момент остается неизвестным, был ли этот эпизод случайностью или же преднамеренным.

Инцидент произошел всего через два дня после теракта в Берлине, в котором подозреваемый джихадист убил 12 человек, направив грузовик в толпу людей на рождественской ярмарке.
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