Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Атака в Берлине: полиция ищет гражданина Туниса 21.12 15:01   MIGnews.com

Атака в Берлине: полиция ищет гражданина Туниса

По сообщению в германском журнале Spiegel, в кабине грузовика, использовавшегося для террористической атаки в Берлине, было найдено удостоверение личности гражданина Туниса.

Удостоверение найдено под сиденьем водителя.

Удостоверение, на имя Аниса А. из Татауин. Он проживал в центре для беженцев в Нидерхайм, но путешествовал по всей Германии в свое удовольствие. Анис был известен своими связями с ISIS. Он должен был находиться в специальном заведении МВД, но полиция его “потеряла”. Он относился к категории лиц, за которыми необходим “интенсивный контроль”.

Аниса несколько раз ловили в Берлине - каждый раз под новым именем. Один раз он сказал, что приехал из Египта, другой - из Ливана.

Летом 2016 года власти устали от Аниса и решили депортировать его на родину. Его должны были посадить в “центр коррекции” 30 июля - и оттуда депортировать. На настоящий момент неясно, попал ли он в упомянутое заведение.

Полиция Берлина утверждает, что в ее распоряжении более 500 “нитей”, которые могут вывести ее на организаторов и участников преступления. Между тем, задержанный сразу после теракта пакистанец отпущен на свободу, как не имеющий отношения к атаке.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:57
Дутерте назвал идиотом Верховного комиссара ООН
18:34
Трамп назначил Келлиэн Конуэй советником президента
17:57
Берлин: прокурор опроверг сообщения об аресте 4 человек
17:33
Россия уже не угроза для США
17:26
Берлин: отпечатки подозреваемого найдены на двери грузовика
16:50
Дутерте объявил войну азартным играм в Интернете
16:38
Трамп призвал наложить вето на резолюцию по поселениям
16:18
Смертник из Газы взорвал 14 турецких солдат
15:56
Лапид: Пан Ги Мун должет осудить антиизраильскую резолюцию
15:37
Нетаниягу откроет Центр реагирования на киберинциденты
15:17
Второй случай заражения птичьим гриппом H7N9 в Китае
14:55
Американцы относится к России так же, как при холодной войне
14:21
Германия: поиски подозреваемых в теракте продолжаются
14:20
До ликвидации: эксперта ХАМАСа по дронам пытались выкрасть
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus