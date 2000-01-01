21.12 15:01 MIGnews.com

Атака в Берлине: полиция ищет гражданина Туниса

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По сообщению в германском журнале Spiegel, в кабине грузовика, использовавшегося для террористической атаки в Берлине, было найдено удостоверение личности гражданина Туниса.Удостоверение найдено под сиденьем водителя.Удостоверение, на имя Аниса А. из Татауин. Он проживал в центре для беженцев в Нидерхайм, но путешествовал по всей Германии в свое удовольствие. Анис был известен своими связями с ISIS. Он должен был находиться в специальном заведении МВД, но полиция его “потеряла”. Он относился к категории лиц, за которыми необходим “интенсивный контроль”.Аниса несколько раз ловили в Берлине - каждый раз под новым именем. Один раз он сказал, что приехал из Египта, другой - из Ливана.Летом 2016 года власти устали от Аниса и решили депортировать его на родину. Его должны были посадить в “центр коррекции” 30 июля - и оттуда депортировать. На настоящий момент неясно, попал ли он в упомянутое заведение.Полиция Берлина утверждает, что в ее распоряжении более 500 “нитей”, которые могут вывести ее на организаторов и участников преступления. Между тем, задержанный сразу после теракта пакистанец отпущен на свободу, как не имеющий отношения к атаке.