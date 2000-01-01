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Названы имена израильтян, пострадавших в теракте в Берлине 21.12 14:07   MIGnews.com

Названы имена израильтян, пострадавших в теракте в Берлине

Израильской прессе стали известны личности израильтянина пострадавшего в теракте, случившемся в Берлине 19 декабря, и его пропавшей без вести супруги. Это Далия и Рами Эльяким, обоим около 60 лет.

Напомним, что Рами Эльяким серьезно пострадал в атаке – на данный момент израильтянин уже прошел 2 операции на бедрах и ногах, но ему предстоит пройти еще и третью. Его состояние все еще тяжелое, однако угроза жизни уже миновала. Чтобы поддержать своего отца, в Берлин прилетели его дети – 28-летний Ор и 26-летний Хен.

В то же время сохраняется неизвестность на счет его супруги, которая до сих пор не вышла ни с кем на связь с момента теракта. Германские власти объявили ее пропавшей и начали поиски. Помогают в этом и сотрудники консульства, которые лично обходят городские больницы с фотографией Далии Эльяким, однако никаких плодов их труды пока не принесли.
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