21.12 15:51 MIGnews.com

Опубликовано фото подозреваемого в теракте в Берлине

Sie entdeckten seine Papiere im LKW. Die Polizei fahndet bundesweit nach dem Islamisten Anis A. https://t.co/dI3iEbayF8 pic.twitter.com/ulYgJkJYkx — BILD (@BILD) 21 декабря 2016 г.

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Газета Bild опубликовала фото подозреваемого в теракте на рождественском базаре в Берлине.Как отмечает издание, предположительно, это гражданин Туниса Анис А., у него может быть несколько паспортов, ему около 21-23 лет.Мужчина уже попадал в поле зрения полицейских. По данным Bild, ранее его обвиняли в нанесении телесных повреждений, но задержать не смогли. Официально полиция эту информацию пока не подтверждает.Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии назвали случившееся терактом. Как сообщило накануне агентство Reuters, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).