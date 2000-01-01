Опубликовано фото подозреваемого в теракте в Берлине
Газета Bild опубликовала фото подозреваемого в теракте на рождественском базаре в Берлине.
Как отмечает издание, предположительно, это гражданин Туниса Анис А., у него может быть несколько паспортов, ему около 21-23 лет.
Мужчина уже попадал в поле зрения полицейских. По данным Bild, ранее его обвиняли в нанесении телесных повреждений, но задержать не смогли. Официально полиция эту информацию пока не подтверждает.
Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии назвали случившееся терактом. Как сообщило накануне агентство Reuters, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).