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Думал, что еврей: в Берлине посреди дня напали на мужчину | Фото:21.11 15:50   MIGnews.com

Думал, что еврей: в Берлине посреди дня напали на мужчину

В Берлине среди белого дня подросток жестоко избил 76-летнего мужчину, предполагая, что он еврей.

Полиция назвала происшествие антисемитским инцидентом, передает The Jerusalem Post.

Тем не менее, правоохранители сообщают, что пострадавший, получивший травму лба и носа, не был евреем.

По словам очевидцев, 16-летний мальчик и четверо товарищей заблокировали путь мужчине. Он, в свою очередь, спросил разрешение пройти, однако услышал в ответ следующую фразу: "Что ты хочешь, еврей?"

Когда же берлинец попытался ответить на вопрос, подросток, которого в СМИ назвали "Стивеном", несколько раз ударил его по лицу. В результате потасовки оба упали на тротуар. 29-летний очевидец Винсент Сайдель оттащил парня от пожилого мужчины и прижал его коленом к земле до приезда полиции. Утверждается, что свидетелю тоже досталось от подростков. Полиция расследует это дело.


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