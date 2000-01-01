21.11 09:39 MIGnews.com

Ракетный обстрел Голан - ответ на атаку в Букамаль

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Ливанская газета Al-Ahbar сообщает о том, что Израиль восемь дней назад атаковал грузовик в районе Букамаль, близ границы Сирии и Ирака.Атака произошла поблизости от иранской базы Имам Али. В результате был убит водитель машины.Al-Ahbar утверждает, что смерть водителя грузовика стала причиной иранского ракетного обстрела Голанских высот ночью 19 ноября.В ответ Израиль нанес удары по военным объектам в Сирии. Al-Ahbar пишет об атаках в военном аэропорту Меззе и об уничтожении шести сирийских батарей ПВО. Газета сообщает о том, что в результате атак погибли сирийские военнослужащие.