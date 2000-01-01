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Три вора забрались в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле 21.11 21:25   MIGnews.com

Три вора забрались в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле

В дом константинопольского патриарха Варфоломея в Стамбуле проникли воры в масках.

"Пока патриарх Варфоломей находился на встрече с греческими соотечественниками в его дом проникли неизвестные в масках, которых зафиксировали внутренние камеры видеонаблюдения. Экономка заметила взломщиков и спугнула их", - говорится в сообщении полиции, пишет NeosKosmos.

Неизвестно было ли украдено что-то или нет. Турецкая полиция начала расследование инцидента.


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