Три вора забрались в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле
В дом константинопольского патриарха Варфоломея в Стамбуле проникли воры в масках.
"Пока патриарх Варфоломей находился на встрече с греческими соотечественниками в его дом проникли неизвестные в масках, которых зафиксировали внутренние камеры видеонаблюдения. Экономка заметила взломщиков и спугнула их", - говорится в сообщении полиции, пишет NeosKosmos.
Неизвестно было ли украдено что-то или нет. Турецкая полиция начала расследование инцидента.