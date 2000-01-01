21.11 08:09 MIGnews.com
Моссад ликвидировал важного иранского сановника в Сирии
По сообщению арабского канала Al Arab, Моссад, накануне иранского обстрела Голанских высот 19 ноября “ликвидировал высокопоставленную иранскую фигуру в Сирии”.
Из-за этой ликвидации ЦАХАЛ якобы находился в состоянии повышенной готовности и смог немедленно ответить на иранский обстрел.
Данная информация не подтверждается Израилем и никакими другими источниками.
Также перед обстрелом “неидентифицированные самолеты” атаковали в районе иранской базы Имам Али.
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