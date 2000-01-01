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Моссад ликвидировал важного иранского сановника в Сирии 21.11 08:09   MIGnews.com

Моссад ликвидировал важного иранского сановника в Сирии

По сообщению арабского канала Al Arab, Моссад, накануне иранского обстрела Голанских высот 19 ноября “ликвидировал высокопоставленную иранскую фигуру в Сирии”.

Из-за этой ликвидации ЦАХАЛ якобы находился в состоянии повышенной готовности и смог немедленно ответить на иранский обстрел.

Данная информация не подтверждается Израилем и никакими другими источниками.

Также перед обстрелом “неидентифицированные самолеты” атаковали в районе иранской базы Имам Али.


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