21.11 08:09 MIGnews.com

Моссад ликвидировал важного иранского сановника в Сирии

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По сообщению арабского канала Al Arab, Моссад, накануне иранского обстрела Голанских высот 19 ноября “ликвидировал высокопоставленную иранскую фигуру в Сирии”.Из-за этой ликвидации ЦАХАЛ якобы находился в состоянии повышенной готовности и смог немедленно ответить на иранский обстрел.Данная информация не подтверждается Израилем и никакими другими источниками.Также перед обстрелом “неидентифицированные самолеты” атаковали в районе иранской базы Имам Али.