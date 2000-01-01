21.11 07:50 MIGnews.com

Студенты в Торонто: "Да здравствует интифада!"

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Вечером, 20 ноября, студенты провели антиизраильскую демонстрацию против мероприятия "Херут" с участием бывших солдат ЦАХАЛ в кампусе Йоркского университета в Торонто.Они скандировали "Да здравствует, да здравствует интифада" и "Свободная, свободная Палестина", передает "Аруц Шева".Резервисты прибыли в кампус, чтобы рассказать студентам об Израиле и их опыте в армии. Визит военных в университет вызвал кампанию "Нет убийцам в кампусе", организованную антиизраильскими студенческими группами.Протестующие обклеили кампус листовками с изображениями бойца ЦАХАЛ, душащего ребенка, и обещали сорвать мероприятие. Они также пели песню с такими строчками: "От Торонто до Газы, глобализируйте интифаду!" Более того, студенты накануне написали в Facebook пост с призывом к канадцам явиться вечером в кампус и сообщить администрации университета, что "мы не потерпим военных преступников".Среди антиизраильских демонстрантов засветился редактор газеты, отрицающий Холокост, Назих Хататба, который прославлял резню 2014 года в синагоге в Иерусалиме и назвал иудаизм "террористической религией". Полиции пришлось вмешаться, чтобы предотвратить физическое насилие и травмы."Нельзя допускать, чтобы разъяренные толпы мешали законным и мирным собраниям проходить в кампусе. Требуется расследование того, как зарегистрированной студенческой группе было разрешено прославлять терроризм и пытаться запугать тех, кто мирно собирается в кампусе. Должны быть последствия", – сказал исполнительный директор B'nai Brith Canada Майкл Мостин.