Мощное землетрясение на границе Лоаоса и Таиланда

21 ноября на границе Лаоса и Таиланда было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,1.
Об этом говорится на сайте Геологической службы США.
Очаг залегал на глубине 10 км. По словам сотрудника Тайского метеорологического департамента Софана Чейлаа, землетрясение чувствовалось на севере и северо-востоке Таиланда, в том числе и столице страны – Бангкоке.
"Потолки и лампы довольно сильно дрожали. Я почувствовала головокружение и испуг", – рассказала жительница Ханоя Тран Хоа Фуонг, - передает Aljazeera.
Информация об угрозе цунами или о повреждениях не поступала.