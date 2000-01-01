21.11 06:45 MIGnews.com

Конец Стеклянного Дома: Израиль разбомбил штаб Сил Аль-Кудс

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Израиль разбомбил штаб Сил Аль-Кудс в аэропорту ДамаскаМинувшей ночью компания ImageSat International опубликовала спутниковые снимки последствий израильских атак в Сирии.На снимках - два здания, в которых размещались штабы Сил аль-Кудс в Дамаске. Здания практически полностью уничтожены в результате атак. Одно из них находилось в международном аэропорту Дамаска, второе - в военном аэропорту Меззе.Одно из разрушенных зданий - знаменитый “Стеклянный Дом” в международном аэропорту Дамаска, где размещался штаб иранских операций в Сирии. В нем размещалась разведка Сил аль-Кудс.ImageSat International сообщает: “На настоящий момент здание выглядит покинутым, без всяких следов активности”.Израильский военный источник сообщил, что на момент атаки внутри зданий находились иранцы: “Мы атаковали здание в международном аэропорту Дамаска, в котором работали иранцы. Мы предполагаем, что есть убитые и раненые иранцы”.На фотографии, сделанной после бомбардировки видно, что одно из зданий полностью разрушено, второе разрушено частично. Рядом со зданиями - длинная вереница машин, очевидно - спасатели и скорая помощь.Кроме указанных штабов, уничтожены шесть сирийских батарей ПВО , а также атакованы склады эль-Кисве и Кудсайя.Израиль якобы напрямую предупредил сирийского диктатора Башара Асада не вмешиваться в ходе волны атак ВВС ЦАХАЛа в ночь на 20 ноября - если он не хочет, чтобы были атакованы объекты сирийской армии.По данным Сирийской Обсерватории Прав Человека, в ходе атак убиты 23 человека, 16 из них - скорее всего иранцы. Погибли двое гражданских. Еще четверо гражданских получили ранения.В ходе операции “Карточный Домик” - самой масштабной воздушной атаки Израиля против Сирии с 1974 года, “Стеклянный Дом” не пострадал, но был разгромлен склад вооружений рядом с ним. Несмотря на это, иранцы на время эвакуировали свой штаб оттуда. Также “Стеклянный Дом” не пострадал во время масштабных израильских атак 20 января.Впервые о “Стеклянном Доме” в 2016 году сообщила британская газета Daily Mail. Она писала, что там находится секретный иранский штаб по оказанию помощи режиму Асада. Согласно информации Daily Mail, основывавшейся на данных иранских оппозиционных группировок, третий и четвертый этаж здания занимала разведка Сил Аль-Кудс в Сирии, которая фактически контролировала весь штаб. На эти этажи был закрыт доступ даже высшим сирийским офицерам. на первом этаже находилось кафе и частная клиника на 20 коек - для раненных иранских офицеров. В подвал размещались подразделения контрразведки и логистики Корпуса Стражей Исламской Революции. Там же находилось казначейство иранцев, в котором хранились миллионы долларов наличными. “ Стеклянный Дом” первоначально был построен в качестве семиэтажного отеля. Речь идет об относительно большом здании, в котором может размещаться до тысячи человек.