21.11 17:45 MIGnews.com

В Житомире задержали разыскиваемого Интерполом террориста

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В четверг, 21 ноября, житомирскими правоохранителями был задержан причастный к террористической деятельности 30-летний гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске за совершение убийства.По предоставленным Интерполом данным, задержанный является членом запрещенной в ряде стран мира террористической организации "Исламское государство" и возглавлял одну из ее групп."Родился мужчина в Луганской области Украины. Долгое время жил в России. На территории нашего государства скрывался с целью избежания ответственности за совершение убийства. Сейчас решается вопрос относительно экстрадиции задержанного", – говорится в сообщении пресс-службы полиции Житомирской области.