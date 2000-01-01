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В Житомире задержали разыскиваемого Интерполом террориста 21.11 17:45   MIGnews.com

В Житомире задержали разыскиваемого Интерполом террориста

В четверг, 21 ноября, житомирскими правоохранителями был задержан причастный к террористической деятельности 30-летний гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске за совершение убийства.

По предоставленным Интерполом данным, задержанный является членом запрещенной в ряде стран мира террористической организации "Исламское государство" и возглавлял одну из ее групп.

"Родился мужчина в Луганской области Украины. Долгое время жил в России. На территории нашего государства скрывался с целью избежания ответственности за совершение убийства. Сейчас решается вопрос относительно экстрадиции задержанного", – говорится в сообщении пресс-службы полиции Житомирской области.


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