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Разыскиваемого преступника нашли спящим в IKEA 21.11 23:38   MIGnews.com

Разыскиваемого преступника нашли спящим в IKEA

Полиция Швеции сообщила о задержании разыскиваемого преступника, который заснул в магазине IKEA, благодаря чему и попал в руки правоохранителей.

В полицию обратились сотрудники магазина IKEA в Уппсале, когда обнаружили, что 25-летний мужчина спит в отделе кроватей. На момент обращения они не знали, что мужчина был в розыске.

По словам сотрудника полиции Тобиаса Алена, офицеры узнали, что этот человек остался в магазине после закрытия, пишет Independent.

Его арестовали за пребывание на территории чужой собственности без разрешения владельца.

Только потом полиция выяснила, что мужчина находится в розыске за другое преступление, какое именно - не уточняется.


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