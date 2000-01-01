21.11 23:38 MIGnews.com
Разыскиваемого преступника нашли спящим в IKEA
Полиция Швеции сообщила о задержании разыскиваемого преступника, который заснул в магазине IKEA, благодаря чему и попал в руки правоохранителей.
В полицию обратились сотрудники магазина IKEA в Уппсале, когда обнаружили, что 25-летний мужчина спит в отделе кроватей. На момент обращения они не знали, что мужчина был в розыске.
По словам сотрудника полиции Тобиаса Алена, офицеры узнали, что этот человек остался в магазине после закрытия, пишет Independent
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Его арестовали за пребывание на территории чужой собственности без разрешения владельца.
Только потом полиция выяснила, что мужчина находится в розыске за другое преступление, какое именно - не уточняется.
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