Сербия расследует шпионское дело с участием РФ

В Сербии на днях опубликовали видео, на котором, по утверждениям журналистов, сотрудник Главного разведывательного управления Генштаба России Георгий Клебан дает взятку "сербскому агенту - высокопоставленному", пишет NYTimes.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел Сербии, Георгий Клебан в свое время занимал должность помощника атташе в посольстве России в Белграде, но его уволили с этой должности в июне 2019 года.
Вучич созвал совещание, на котором будут обсуждаться результаты проверки. "Если окажется, что это правда, это будет серьезное дело и проблема для нас", - сказала Брнабич.