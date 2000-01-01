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Swedbank заподозрили в нарушении санкций США против России 21.11 19:15   MIGnews.com

Swedbank заподозрили в нарушении санкций США против России

Один из крупнейших банков Швеции Swedbank, вероятно, нарушил американские санкции против России, сообщил государственный вещатель Швеции SVT со ссылкой на неназванный источник.

Согласно сообщению, владельцы российского производителя вооружения "Калашников" с помощью Swedbank прислали около 10 млн шведских крон своему американскому коллеге из "Калашникова" в США, хотя международные санкции запрещают компаниям вести бизнес (во Флориде есть завод, который производит автоматы Калашникова).

В банке ответили, что не знают ни о каких нарушениях со своей стороны американских санкций против России, но заявили, что продолжают расследовать отмывание денег, пишет NewEurope.

"Банку неизвестны какие-либо нарушения, связанные с OFAC, которые возникли в ходе длительного внутреннего расследования", - говорится в сообщении Swedbank.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) является частью Министерства финансов США.


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