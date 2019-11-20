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Видео 18+: ЧВК Вагнер жестоко казнили сирийского дезертира | Фото:21.11 14:11   MIGnews.com

Видео 18+: бойцы ЧВК Вагнер казнили сирийского дезертира

Несколько бойцов ЧВК "Вагнер" казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.

По данным издания "Новая газета", соответствующий ролик был обнародовал еще в 2017 году, однако разобраться, кто именно на нем изображен, удалось лишь сейчас.

На видео, в частности, показано, как несколько россиян, судя по разговорам, бьют кувалдой лежащего мужчину в гражданской одежде. Лиц на записи не видно.

В ноябре 2019 года в сети появилось продолжение, где уже запечатлено тело жертвы, которой боец отрезает голову ножом. Тем временем, его товарищи кричали: "Давай, позвонки ему ломай! Лопаткой давай!". В итоге сирийцу отрубили руки саперной лопаткой, подвесили за ноги и сожгли под музыку, облив предварительно бензином.

Внимание! Видео содержит сцены насилия (18+)


Погибшим оказался Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный как Хаммади Таха Аль-Бута, родившийся в 1986 году в Дейр-эз-Зоре. В армию Асада был мобилизован в июле 2017 года. Жестокая казнь за дезертирство проходила в провинции Хомс.

Одним из палачей оказался, по версии "Новой газеты", оказался разведчик Станислав Д. Журналисты получили копию его паспорта, анкету службы безопасности, автобиографию и расписку о неразглашении информации. При поступлении на службу он указал, что служил рядовым в ставропольской полиции и вступил в ЧВК, чтобы представлять интересы России за границей.

Что примечательно, ролик, обнародованный российским изданием, пользователи YouTube отметили, как недопустимый из-за чудовищных сцен насилия.


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