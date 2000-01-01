21.11 13:16 MIGnews.com

Дуров призвал удалить WhatsApp: слежка госорганов и хакеры

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Основатель Telegram Павел Дуров советует пользователям удалить WhatsApp со смартфонов. Новые уязвимости делают открытыми персональные данные для хакеров и госучреждений. Вам просто могут отправить видео, и все ваши данные окажутся у хакера.WhatsApp используют в качестве троянского коня, чтобы следить за фото и видео, которые пользователи хранят в облаке и на телефоне. Дуров уверен, что Facebook участвует в программе Агентства нацбезопасности США по сбору данных о населении (PRISM).Приложение может внедрять уязвимости безопасности во всех обновлениях приложения на смартфонах. "...Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона", - отметил Дуров.