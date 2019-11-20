Ракету Маска разорвало на куски во время испытаний
На полигоне Бока Чика в американском Техасе испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX закончились неудачно, прототип взорвался.
SpaceX подчеркнула, что данный результат предполагался, так как испытывалось максимальное давление в системах. Компания Маска намеревалась в декабре провести испытания корабля Starship на высоту 20 км, пишет TheVerge.
В ходе испытаний ракета не была полностью собранной, ее головная часть находилась в сборочном цехе. Вероятно, что теперь SpaceX займется разработкой другого прототипа - Mk3, время на создание которого будет меньше, чем на Mk1, как утверждает сам Илон Маск.