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Ракету Маска разорвало на куски во время испытаний 21.11 11:52   MIGnews.com

Ракету Маска разорвало на куски во время испытаний

На полигоне Бока Чика в американском Техасе испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX закончились неудачно, прототип взорвался.

SpaceX подчеркнула, что данный результат предполагался, так как испытывалось максимальное давление в системах. Компания Маска намеревалась в декабре провести испытания корабля Starship на высоту 20 км, пишет TheVerge.

В ходе испытаний ракета не была полностью собранной, ее головная часть находилась в сборочном цехе. Вероятно, что теперь SpaceX займется разработкой другого прототипа - Mk3, время на создание которого будет меньше, чем на Mk1, как утверждает сам Илон Маск.



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