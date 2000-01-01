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Видео: Сирийские ПВО `сошли с ума` во время атак ЦАХАЛа 21.11 10:04   MIGnews.com

Видео: Сирийские ПВО "сошли с ума" во время атак ЦАХАЛа

В социальных сетях опубликованы клип, снятый во время израильской воздушной атаки в небе Дамаска. Видео породило много вопросов.



На видео - запуски зенитных ракет сирийских ПВО. Через несколько секунд после запуска. вместо того, чтобы поразить цель, они начинают вилять и падают на землю.

Предполагается, что радары ракет после запуска теряют цель, в результате применения современных средств электронной войны. Также сообщается о том, что были применены средства подавления вражеских радар.


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