21.11 10:04 MIGnews.com

Видео: Сирийские ПВО "сошли с ума" во время атак ЦАХАЛа

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В социальных сетях опубликованы клип, снятый во время израильской воздушной атаки в небе Дамаска. Видео породило много вопросов.На видео - запуски зенитных ракет сирийских ПВО. Через несколько секунд после запуска. вместо того, чтобы поразить цель, они начинают вилять и падают на землю.Предполагается, что радары ракет после запуска теряют цель, в результате применения современных средств электронной войны. Также сообщается о том, что были применены средства подавления вражеских радар.