Видео: Сирийские ПВО "сошли с ума" во время атак ЦАХАЛа
В социальных сетях опубликованы клип, снятый во время израильской воздушной атаки в небе Дамаска. Видео породило много вопросов.
На видео - запуски зенитных ракет сирийских ПВО. Через несколько секунд после запуска. вместо того, чтобы поразить цель, они начинают вилять и падают на землю.
Предполагается, что радары ракет после запуска теряют цель, в результате применения современных средств электронной войны. Также сообщается о том, что были применены средства подавления вражеских радар.