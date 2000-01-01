Турецкие боевики угрожают "обезглавливать" курдов - видео
Турецкие боевики выложили видео, в котором угрожают казнить любого курда, которого они найдут в Северной Сирии. Запись опубликована во время перемирия, заключенного при помощи США.
Однако стороны обвиняют друг друга в нарушении условий прекращения огня. Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал "размозжить головы" курдских сил, если они не отступят от 120-километрового отрезка границы.
Наступление Турции, начатое ранее в этом месяце, побудило сотни тысяч людей покинуть свои дома - последний гуманитарный кризис восьмилетней гражданской войны в Сирии. Ранее сегодня был убит турецкий солдат и еще один ранен в результате нападения сирийских курдских сил возле пограничного города Тал Абиад.