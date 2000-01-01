21.10 10:08 MIGnews.com

Турецкие боевики угрожают "обезглавливать" курдов - видео

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Турецкие боевики выложили видео, в котором угрожают казнить любого курда, которого они найдут в Северной Сирии. Запись опубликована во время перемирия, заключенного при помощи США.Однако стороны обвиняют друг друга в нарушении условий прекращения огня. Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал "размозжить головы" курдских сил, если они не отступят от 120-километрового отрезка границы.Наступление Турции, начатое ранее в этом месяце, побудило сотни тысяч людей покинуть свои дома - последний гуманитарный кризис восьмилетней гражданской войны в Сирии. Ранее сегодня был убит турецкий солдат и еще один ранен в результате нападения сирийских курдских сил возле пограничного города Тал Абиад.