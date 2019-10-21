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`Крысы`: курды забросали американских военных картошкой | Фото:21.10 21:58   MIGnews.com

"Крысы": курды забросали американских военных картошкой

Жители сирийского города Эль-Камышлы, населенного курдами, забросали картошкой и помидорами американских военных, которые покидали северо-восток Сирии.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Разъяренные выводом американских войск жители выкрикивали лозунги с критикой Вашингтона: "Нет - Америке!", "Америка лжет", "Американцы убегают как крысы".



Такая же ситуация произошла в районе города Таль-Тамр. Люди с плакатами провожали американских военных "Спасибо американскому народу, но Трамп предал нас", – было написано на одном из плакатов.




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