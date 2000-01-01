21.10 19:30 MIGnews.com
Подбитый ракетами танкер зашел в воды Ирана
Поврежденный две недели назад в Красном море нефтяной танкер 21 октября вошел в территориальные воды Ирана.
Об этом сообщило официальное информационное агентство IRNA со ссылкой на Национальную иранскую танкерную компанию.
Утверждается, что судно причалит к острову Харк через два дня. Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что танкер был сбит как минимум двумя ракетами, а соответствующий инцидент попал на видео.
Сообщалось, что судно было обстреляно
у побережья Саудовской Аравии. Но кто именно совершил атаку, до сих пор неизвестно. Саудовская Аравия заявила, что не стоит за инцидентом.
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