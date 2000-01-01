21.10 18:36 MIGnews.com

Звезда "Иронии судьбы" угодила в больницу с микроинсультом

Поделиться

Все по теме

Комментарии





84- летняя народная артистка РСФСР Валентина Талызина попала в больницу после микроинсульта. Московские врачи оценивают состояние актрисы как среднее.В ближайшее время именитую пациентку должны перевести в реабилитационный центр.Как рассказала дочь Талызиной, актриса обратилась к медикам из-за болей в ноге."Все нормально. У нее там просто нога, коленка болит", - поведала дочь В. Талызиной, опровергая информацию об ишемической атаке у её матери.Между тем сама В. Талызина подтвердила информацию о том, что находится в больнице, но заверила, что у нее "все нормально".