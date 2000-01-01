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Звезда `Иронии судьбы` угодила в больницу с микроинсультом 21.10 18:36   MIGnews.com

Звезда "Иронии судьбы" угодила в больницу с микроинсультом

84- летняя народная артистка РСФСР Валентина Талызина попала в больницу после микроинсульта. Московские врачи оценивают состояние актрисы как среднее.

В ближайшее время именитую пациентку должны перевести в реабилитационный центр.

Как рассказала дочь Талызиной, актриса обратилась к медикам из-за болей в ноге.

"Все нормально. У нее там просто нога, коленка болит", - поведала дочь В. Талызиной, опровергая информацию об ишемической атаке у её матери.

Между тем сама В. Талызина подтвердила информацию о том, что находится в больнице, но заверила, что у нее "все нормально".


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